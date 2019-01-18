Про нас

Сайт містить вичерпну інформацію про більшість мікрокредитних організацій країни з реальними відгуками позичальників і оцінками користувачів. Ми збираємо зведені дані про ставки по кредитах, суми та строки кредитування в різних МФО, а також пишемо статті з корисною інформацією про можливості фінансового ринку країни і про те, як мінімізувати ризики в кредитуванні. У комплексі це дозволяє порівняти і вибрати найбільш вигідні пропозиції для будь-якого позичальника.

Наш сервіс активно розвивається на зарубіжні ринки: