Порада дня

Чи можна відкласти платіж по кредиту?

Наша спеціалізація
Фінансові рішення
Кредити Онлайн
Кредити Онлайн
Кредитні картки
Кредитні картки
Страхування
Страхування
КАСКО та ОСАГО
КАСКО та ОСАГО
Депозити
Депозити
Автокредити
Автокредити
Іпотека
Іпотека
Інвестиції
Інвестиції
Наші партнери
Всі Банки Страхові МФО
ПриватБанк: основна інформація та огляд послуг
ОТП банк: основна інформація та огляд послуг
ПУМБ: основна інформація та огляд послуг
Альфа-Банк: основна інформація та огляд послуг
Укрсиббанк: основна інформація та огляд послуг
Банк Південний: основна інформація та огляд послуг
Ощадбанк: основна інформація та огляд послуг
А-Банк: основна інформація та огляд послуг
Sportbank: основна інформація та огляд послуг
Кредит Дніпро: основна інформація та огляд послуг банку
ІНГО Україна: огляд послуг і відгуки клієнтів
Арсенал Страхування: відгуки клієнтів і огляд послуг
СК PZU Україна: відгуки клієнтів і огляд послуг
СК АСКА: огляд послуг і відгуки клієнтів
СК ВУСО: відгуки клієнтів і огляд послуг
СК Княжа: відгуки клієнтів і огляд послуг
Страхова Група ТАС: відгуки клієнтів і огляд компанії
Страхова компанія Альфа Страхування: відгуки клієнтів і огляд послуг
Страхова компанія Оранта: відгуки клієнтів та огляд послуг
Страхова компанія Уніка: відгуки клієнтів та огляд послуг
Miloan: відгуки клієнтів, умови кредитів онлайн
AlexCredit: відгуки та огляд МФО
Манівео: відгуки клієнтів + інструкція як взяти кредит в MoneyVeo
Top Сredit: відгуки та огляд компанії
CreditKasa: відгуки та умови кредитів на карту
Ваша Готівочка (VashaGotivochka): відгуки клієнтів, огляд особистого кабінету
CCLoan: відгуки та огляд компанії
Gofingo: огляд компанії + відгуки клієнтів
E-Cash - відгуки та огляд компанії
Євро Гроші - відгуки та огляд компанії
SOS Credit: відгуки та можливості особистого кабінету
CreditPlus - відгуки клієнтів і огляд МФО
Відгуки про банки
Sportbank відгуки клієнтів
ПриватБанк: відгуки клієнтів
Банк Восток: відгуки клієнтів
Альфа-банк відгуки клієнтів
МТБ Банк (Марфін Банк): відгуки клієнтів
ПУМБ: відгуки клієнтів
Банк Південний: відгуки клієнтів
Кредит Дніпро: відгуки клієнтів про банк
Райффайзен банк Аваль: відгуки клієнтів
Укрсиббанк відгуки клієнтів
Ідея Банк: відгуки клієнтів
Укргазбанк відгуки клієнтів
Форвард Банк відгуки клієнтів
Юнекс Банк: відгуки клієнтів
Банк інвестицій і заощаджень: відгуки клієнтів
ОТП Банк відгуки
Корисні статті
Усі поради
В якій країні легше отримати статус біженця з України
В якій країні легше отримати статус біженця з України
Біженців з України стає все більше і більше, оскільки конфлікт на Донбасі триває понад 7 ...
Як дізнатися чи нарахована субсидія?
Як дізнатися чи нарахована субсидія?
У цій статті ми розглянемо, як можна перевірити, чи була вам нарахована субсидія. Субсидія - ...
Акція PowerPlus від CreditPlus — бери участь та забирай зарядну станцію!
Акція PowerPlus від CreditPlus — бери участь та забирай зарядну станцію!
Нова акція від CreditPlus — виконуй прості правила та отримай зарядну станцію у подарунок! Тепер ...
Переваги Dragon gold — особливості гри в Драгон казино
Переваги Dragon gold — особливості гри в Драгон казино
Казино Dragon Gold розпочало роботу нещодавно, але вже стало широко відомим в Україні. На сайті ...
Онлайн-займы для украинцев: кто кредитует, какие условия, где взять
Онлайн-займы для украинцев: кто кредитует, какие условия, где взять
Онлайн-займ — быстрая финансовая услуга, предоставляемая через интернет, которая подразумевает выдачу денег в долг с ...
Goxbet казино: реєстрація, особливості та переваги гри на гривні
Goxbet казино: реєстрація, особливості та переваги гри на гривні
Онлайн казино Goxbet є популярним серед фанатів азартних розваг. Цьому сприяє багато факторів – великий ...
Штрафи будуть обмежені: Президент підписав відповідний закон
Штрафи будуть обмежені: Президент підписав відповідний закон "Про споживче кредитування"
Національний банк України повідомляє, що закон торкнеться всіх фінансових компаній, які надають позику на термін ...
Ігрові автомати грати на гривні в онлайн-казино
Ігрові автомати грати на гривні в онлайн-казино
Офіційне казино дозволяє авторизованим гравцям запускати слоти за власний кошт. Азартні ігри коректно працюють на ...
Казино з подарунковим депозитом Пін Ап
Казино з подарунковим депозитом Пін Ап
Пін Ап казино є одним з найвідоміших в Україні. Ресурс регулярно потрапляє в ТОП кращих ...
Про нас

Сайт містить вичерпну інформацію про більшість мікрокредитних організацій країни з реальними відгуками позичальників і оцінками користувачів. Ми збираємо зведені дані про ставки по кредитах, суми та строки кредитування в різних МФО, а також пишемо статті з корисною інформацією про можливості фінансового ринку країни і про те, як мінімізувати ризики в кредитуванні. У комплексі це дозволяє порівняти і вибрати найбільш вигідні пропозиції для будь-якого позичальника.

Наш сервіс активно розвивається на зарубіжні ринки:

Ребус Финанс в Казахстане Finanzas correctas en Argentina Finanzas correctas en Mexico

.